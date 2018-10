Servidores da prefeitura de Chupinguaia participam da campanha “Caminhada Passos que Salvam”

No próximo dia 25 de novembro, acontece 2ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”, em Chupinguaia. Solidarizados com a campanha, os servidores da prefeitura municipal abraçaram a causa e estão adquirindo kits para contribuir com valores que serão destinado ao Hospital de Amor da Amazônia, instalado em Porto Velho.

Em visita ao Extra de Rondônia a servidora, Mayara Kamila Enzi, de 27 anos , que atua no setor de protocolo da prefeitura conta que a equipe conheceu a campanha através de Ana Lúcia Toniazzo, uma das coordenadoras da ação, e viu a importância da contribuição.

“Esta é a primeira vez que participamos. Ficamos tocados com o projeto, e ai decidimos adquirir e ajudar nas vendas dos kits. Inclusive, combinamos para que pelo menos uma vez na semana todos usem a camisa em alusão à campanha”, explicou.

Além do apoio com a venda de kits a prefeita do município de Chupinguaia, Sheila Flávia Anselmo Mosso (DEM), possui um convênio onde destina R$ 10 mil para o hospital São Daniel Comboni de Cacoal – que também auxilia no tratamento do cancêr – e R$ 25 mil para o Hospital de Amor da Amazônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Divulgação