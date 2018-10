Veja imagens do assalto ao supermercado no Jardim Primavera

Veja imagens do assalto ao supermercado Super Mais, gravadas pelo sistema de segurança do estabeleciemnto.

O assalto ao supermercado aconteceu na tarde de sábado, 20, localizado na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

O vídeo mostra que os ladrões usaram de violência contra uma das caixas, batendo com a bolsa nela para intimidá-la a entregar todo dinheiro que havia no caixa, além de disso, roubaram também a carteira de uma cliente que estava deitada no chão.

Após cometer o crime, os marginais fugiram numa moto Honda aparentado ser CG Titan.

A Polícia Militar foi chamada, fez diversas buscas, mas não localizou nenhum suspeito.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Rede Social