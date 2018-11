Bandidos armados roubam veículo na BR-174 – área rural de Vilhena

O fato aconteceu na noite de quarta-feira, 31, no Km 10 da BR-174, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 44 anos, disse a Polícia Militar que trafegava pela rodovia com um veículo Fiat Strada, de cor branca, placa QCY-1068/Cotriguaçu-Mato Grosso, quando foi abordado por homens armados com pistolas e teve o carro roubado.

A vítima conta que os ladrões estavam num automóvel VW Gol, e um deles falou que era pra levar o veículo para “aquele lugar”, após mandou correr para o mato, em seguida os bandidos seguirem sentido Juína.

Algum tempo depois do roubo, a vítima saiu na rodovia e conseguiu pegar uma carona até a cidade de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração