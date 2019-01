Em visita ao Extra, Jaqueline Cassol agradece aos 34.193 votos recebidos e fala sobre projetos para o mandato

Na tarde desta quinta-feira, 10, visitou a redação do Extra de Rondônia a presidente do Partido Progressistas em Rondônia e deputada federal eleita, Jaqueline Cassol, para agradecer aos votos recebidos e falar dos projetos para seu mandato.

Jaqueline relatou que durante este mês está visitando todos os 51 municípios para agradecer os 34.193 votos recebidos. “Fiquei muito feliz pelo voto de confiança da população, em especial Vilhena, local onde recebi 1.555 votos, ficando em sétimo lugar no ranking dos mais votados”.

A deputada pontuou que tomará posse no dia 01 de fevereiro, mas que mesmo sem oficializar o cargo já conquistou juntamente com o senador Ivo Cassol (PP) R$ 1,2 milhões que serão aplicados na saúde vilhenense, isso para compra de medicamentos, material penso e outros equipamentos. “A partir do dia que tomar posse estarei trabalhando para trazer ainda mais recursos ao nosso Estado, em especial ao Cone Sul que tem nos recebido muito bem”.

A presidente do progressistas informou ainda que seu escritório parlamentar será em Cacoal, e estará aberto aos populares, prefeitos e vereadores, que poderão procurá-la para relatar as demandas de seu município.

Além do atendimento em seu gabinete, a equipe da deputada estará disponibilizando no site oficial de Jaqueline uma ferramenta de transparência para que todos possam acompanhar de perto seu mandato.

Jaqueline afirma que além das emendas parlamentares pretende desenvolver diversos projetos pensando nas associação de produtores rurais, oportunidade de rendas para os jovens, cursos profissionalizantes dentre outros benefícios sociais.

A parlamentar também adianta que dará sequência aos projetos de fortalecimento as mulheres no meio político, trabalho de autoestima e combate a depressão. “Pretendemos fechar mais parcerias neste mandato e trazer muitos benefícios aos rondonienses”.

Texto e foto: Extra de Rondônia