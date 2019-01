Fritadeira entra em curto circuito e causa princípio de incêndio no Park Shopping Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 10, um princípio de incêndio foi registrado na praça de alimentação do Park Shopping Vilhena, após uma fritadeira elétrica que estava sendo testada pelo proprietário de uma das lanchonetes ter entrado em curto circuito.

Devido o aparelho não ter desligado ao atingir a temperatura ideal, houve um superaquecimento dos fios, que gerou muita fumaça, o que levou os funcionários a acionamento do Corpo de Bombeiros para evitar danos maiores.

Como no ano de 2015 o Shopping já sofreu um incêndio devastador a diretoria emitiu uma nota esclarecendo o acidente e garantiu que o princípio de incêndio não comprometeu a segurança das instalações elétricas dos prédio.

Veja a nota na íntegra

NOTA DE ESCLARECIMENTO



A direção do Park Shopping Vilhena vem respeitosamente esclarecer quanto a um princípio de incêndio em um equipamento em uma das lojas de sua praça de alimentação:

– O Superaquecimento aconteceu em um fritadeira elétrica nova que estava sendo testada em uma nova loja da praça de alimentação.

A direção informa que o teste estava sendo acompanhado do proprietário, funcionários e eletricista. Infelizmente o produto que é novo ao chegar na temperatura de 180º deveria ter desligado automaticamente, fato que não aconteceu, vindo haver o superaquecimento do óleo e fios. Identificado o problema imediatamente foi acionado o corpo de bombeiros e o princípio de incêndio foi controlado o mais rápido possível.



Com isso sobre qualquer informação em relação a um incêndio no Park Shopping Vilhena, tratou-se de um fato isolado em uma fritadeira que causou certa fumaça, levando assim a direção a tomar o procedimento padrão na contenção do fogo, o que é completamente normal neste tipo de situação.



Portanto, não há nenhum risco à segurança do prédio, tampouco aos nossos lojistas e convidados.



Reforçamos também que o Park Shopping Vilhena está funcionando normalmente.



Administração Park Shopping Vilhena

Texto e fotos: Extra de Rondônia