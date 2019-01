Prefeita analisa ações e garante obras de asfalto para Chupinguaia

A prefeita Sheila Mosso (PV) fez uma breve análise de suas ações de 2018 à frente da administração municipal em Chupinguaia.

Em entrevista à reportagem do Extra de Rondônia, ela avaliou o ano anterior como “bom”, com muitas conquistas e, principalmente, desafios.

Garantiu que sanou todas as contas, com salários dos servidores municipais em dia e pagamento do décimo terceiro, e com investimentos a mais de percentuais nos setores de Educação e Saúde.

Com relação à expectativa de 2019, Sheila disse que pretende investir pesado em maquinários para manter a boa trafegabilidade das estradas vicinais e, assim atender a demanda. Por outro lado, anunciou projetos e obras de asfalto, num total de 8 km.

“Na área de saúde, é bom informar que em 2018 adquirimos aparelhos de Ultrassonografia e de raio ‘X’. Pretende adquirir medicamentos e mais veículos para ajudar na saúde pública. Tentamos resolver todos os problemas diários e isso propicia uma boa administração”, explica.

A mandatária municipal afirmou que – por enquanto – manterá sua equipe de trabalho e não haverá mudanças nos membros de primeiro escalão.

Também disse que tem esperança nos novos governos Estadual e Federal. “Esperamos que tenha mais seriedade e com investimentos que atendam à população”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia