Vereador protocola pedido para reabertura de posto de saúde em Colorado

Na última terça-feira 15, o vereador Ataide Ribeiro Gonçalves, mais conhecido com “Ataide Avezão” protocolou com pedido de urgência um documento na prefeitura de Colorado pedindo a reabertura do posto de saúde Luiza Mauricio Simões, antigo “Balanção”.

No documento, o vereador destaca que a unidade encontra-se desativada há pouco mais de três meses, e o funcionamento do centro é de suma importância para os moradores da região que em muitos casos não possuem condições de se locomover até outros pontos para atendimento. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação