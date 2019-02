Motoqueira sofre fratura ao colidir contra carro que teria avançado a preferencial

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8, no cruzamento da Rua Manaus com Washington Luiz, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de um carro Toyota Etios, seguia pela Rua Manaus, quando no cruzamento com a Avenida Washington Luiz, teria avançado a preferencial e causado a colisão contra a condutora da moto Biz que trafegava sentindo centro.

No choque, a motoqueira sofreu fratura na perna esquerda entre outros ferimentos. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e fotos: Extra de Rondônia