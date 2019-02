Para Singeperon, governo prefere gastos ao escalar 39 PMs em visitas íntimas em presídio de Vilhena

Através de sua página eletrônica, o Sindicato dos Agentes Penitenciários e Sócioeducadores de Rondônia (Singeperon) denunciou o que seria a desvalorização dessa categoria de profissionais por parte do governo de Rondônia.

Em sua página oficial, a entidade informou que, conforme a lista de escala de serviços, 39 policiais militares irão atuar no Centro de Ressocialização Cone Sul-Vilhena, neste sábado (09), para poderem realizar as visitas íntimas dos presos.

De acordo com a entidade, o número de policiais é surpreendente, tendo em vista que os agentes penitenciários realizam os mesmos serviços com um efetivo de até 13 servidores.

“Isso mostra o grande contraste que o governo vem tratando a categoria dos agentes penitenciários, não dando valor a essa classe tão guerreira e tão sofrida, quando esses servidores solicitam efetivo para realizarem as atividades dentro da segurança, nunca têm servidores para suprirem as necessidades. Isso também prova os gastos exorbitantes que o governo está tendo com essa ‘intervenção’. Preferem gerar esses gastos aos cofres públicos do que cumprir um acordo homologado na justiça, ou seja, o governo está gastando muito mais pelos mesmos serviços prestados pelos agentes penitenciários e que realizam sem onerar os cofres públicos”, reclama a entidade.

