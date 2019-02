Mesmo após revista minuciosa, jovem é flagrado comercializando drogas no Presídio Cone Sul

Valdinei Alvise de Araújo, de 25 anos, que cumpre pena no Presídio Cone Sul, foi flagrado distribuindo entorpecentes durante o banho de sol.

De acordo com registro da ocorrência, Valdinei estava confinado no banho de sol com mais 21 apenados, devido os mesmos terem danificado a portas de suas celas durante o último princípio de motim registrado na unidade.

Durante esse período em que ficaram no local, os guardas avistaram Valdinei aglomerando outros presos, distribuindo e fazendo uso de entorpecente no local.

Ao avistar os militares entrando no pátio, o detento de desfez dos invólucros atirando os mesmos no banheiro, onde foram localizados e pesaram um total de 20 gramas.

Também foi localizada juntamente com o entorpecente, uma lista de contabilidade.

Diante dos fatos, Valdinei foi conduzido até a delegacia, onde foi indiciado por tráfico de entorpecente.

Texto e foro: Extra de Rondônia