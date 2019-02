Ascol realizará leilão de gado no domingo

A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) realizará no domingo 24, às 13h um leilão de gado geral no parque de exposições Marcos Donadon.

Haverá cerca de 600 cabeças de gado, dentre eles bezerros e garrotes em sua maioria machos. O evento será aberto ao público.

A associação convida a todos os pecuaristas, criadores de gados e empresários da região para participar do leilão. Na ocasião, será servido um almoço aos convidados a partir das 11h.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução