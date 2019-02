Sicoob Sabor abre inscrições para terceira edição em Vilhena

As inscrições para a terceira edição do Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena – Sicoob Sabor terão início na quarta-feira 20. Assim como na edição passada, o festival terá duas categorias: restaurante e cafeteria. O prazo das inscrições se encerra no dia 20 de março.

Para se inscrever, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no CTC Sicoob Credisul ou fazer o download pelo site, acessando a aba “O festival”. No mesmo local é possível acessar o regulamento.

O Sicoob Sabor, que acontece em julho, irá oferecer um roteiro gastronômico dos restaurantes e cafeterias participantes, além de um cronograma de atividades culturais envolvendo toda a comunidade.

Na edição passada, o tema do Sicoob Sabor foi “As delícias da Macaxeira” e exigiu que os participantes incluíssem o ingrediente no menu degustação. Mais de 4 mil pessoas completaram o roteiro gastronômico nos 15 estabelecimentos para degustar o menu, e mais de 2 mil participaram dos eventos culturais no CTC Sicoob Credisul.

Este ano, o festival irá novamente escolher um ingrediente para ser tema da terceira edição do Sicoob Sabor. De acordo com Adevania Silveira, coordenadora de Marketing da Sicoob Credisul, o intuito é valorizar a comida regional.

“Este ano daremos ainda mais ênfase à gastronomia regional, à valorização dos nossos ingredientes. Desta forma, vamos construindo, a cada edição, a identidade gastronômica de Vilhena, ressaltando sua cultura com raízes indígenas e sulistas, estas trazidas pelos pioneiros que aqui chegaram”, pontuou ela.

Quem desejar pode encaminhar a ficha de inscrições preenchida para o e-mail marketing@sicoobcredisul.com.br. Os agentes culturais interessados em participar do festival também podem sugerir ações à organização do evento, encaminhando suas propostas para o mesmo e-mail.

PRÉ-FESTIVAL

Vale ressaltar que este ano será obrigatória a participação dos responsáveis pelas cozinhas dos estabelecimentos inscritos em todas as reuniões de orientação, treinamentos e cursos preparatórios que antecedem o festival, sendo que a falta a estes encontros resultará em anulação da inscrição.

Nesta terceira edição, o festival contará com a consultoria do chef Manoel Evangelista, de Porto Velho, e de mais três profissionais de sua equipe, para os treinamentos na montagem dos menus. Os restaurantes receberão aulas para a preparação de pratos regionais, bem como a variedade de ingredientes que poderão ser usados para compor os menus.

Texto e fotos: Assessoria