TRACK & FIELD CACOAL Na TRACK & FIELD famosa marca de franquia de moda fitness, roupas de academia, corrida, calça leggings, tops, shorts, tênis, e inúmeros acessórios em Cacoal/RO, na rua São Luiz ao lado da franquia Divino Amor, registrei o casal sócio proprietário Janaina Almeida e José Goularte em sua moderna loja. A prestigiada TRACK & FIELD CACOAL é presença confirmada como homenageada no tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024 na Capital do Café, com seus sócios proprietários Janaina, José e Andreia Meireles.

39 ANOS de FARMÁCIA YASSUDA Registrei a empresária farmacêutica e bioquímica Lídia Luriko Yassuda Moreira, que com o esposo farmacêutico Romeu Moreira, inaugurou em 1985 em Cacoal/RO, a YASSUDA Farmácia e Manipulação empresa que sofreu diversas mudanças desde então, em sua estrutura física e equipamentos laboratoriais, onde busca constantemente a inovação e atualização no âmbito de FARMÁCIA MAGISTRAL. O casal é presença confirmada no tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024, onde sua empresa receberá a tradicional homenagem.



DIMARE CACOAL Em Cacoal/RO, fiz recente registro de parte da capacitada equipe dos arquitetos da moderna DIMARE CACOAL. Faça uma visita e conheça os vários showrooms da loja de móveis planejados, todos decorados pela tradicional CASA & DECORAÇÃO. Na foto os profissionais Diego Dieck, Ketllyn Santana, projetista Thiago Vasconcelos e Alana Freitas. SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO Na moderna CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, registrei a empresária MARCIA ROSALINO em dia de compras na mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei a empresária Kelly Polizello Pavão no recente coquetel de comemoração dos 20 ANOS de sua CONTÁGIO Joias e Ótica, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO. A empresária Kelly Polizello é presença confirmada no tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024, onde sua empresa CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA receberá a tradicional homenagem. Na foto Kelly ao lado do esposo pecuarista Nivaldo Pavão, está ladeada pela sua mãe pecuarista Zezé Polizello e o casal arquiteta Monica Limoli Capelli responsável pelo projeto de expansão e o esposo médico ginecologista Leandro Capelli.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei a empresária Alessandra Stecca, de azul, sócia proprietária da MILHAS Viagens e Turismo e CVC Cacoal, no recente coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, onde foi recepcionada pela empresária Kelly Polizello e sua mãe pecuarista Zezé Polizello.

BODAS DE PRATA Com direito à cenário bucólico no Chile foi realizada cerimônia de BODAS DE PRATA dos 25 ANOS de feliz união do casal Luzia Mendes e Sérgio Rodrigues dos Santos, com presença da filha advogada Heloísa Mendes Rocha. A família é responsável pela franquia da famosa marca HOKEN especialista em purificadores de água, que atende os estados de Rondônia e Acre.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei no evento o casal engenheiro civil Rafael Rocha e nutricionista Daniele Ramirez Rocha especialista em nutrição gastrointestinal.

DAVYS SLEMAN FEZ ANIVERSÁRIO Em Cacoal/RO, fez aniversário no último dia 30, o secretário de planejamento DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS do município da Capital do Café, sempre ao lado da esposa pedagoga Simone Patrícia Negreiros.