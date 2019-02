Encerra hoje o prazo de inscrições nos cursos de idiomas do Ifro Vilhena

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Vilhena, está ofertando os cursos de formação inicial e continuada nas áreas de Espanhol, Italiano e Francês. São 110 vagas, sendo 80 para o curso de espanhol (Módulo I: 20 vagas; Módulo II: 20 vagas; Módulo III: 20 vagas; Módulo IV: 20 vagas), 15 vagas para o curso de francês e mais 15 vagas para o curso de italiano.

As inscrições deverão ser realizadas na coordenação de registros acadêmicos do campus no período de 18 a 20 de fevereiro, das 8h às 20h. O curso é gratuito, sem mensalidades ou taxa de matrícula.

Para se inscrever é necessário ter, no mínimo, o ensino fundamental completo. Do total de vagas, 50% destinam-se à comunidade em geral e 50% para o público interno do Ifro (alunos e servidores). A seleção para o ingresso nos cursos acontecerá obedecendo a ordem de inscrição, que será o único critério de seleção e classificação aplicado, mantendo-se lista de espera.

Os encontros ocorrerão uma vez por semana, com duração de duas horas. A carga horária total de cada curso é de 40h. Os encontros ocorrerão no período de 04 de março a 05 de julho , nos seguintes horários:

Curso Espanhol:

Módulo I – segunda-feira, das 18h30min às 20h30min;

Módulo II – quarta-feira, das 18h30min às 20h30min;

Módulo III – terça-feira, das 18h30min às 20h30min

Módulo IV- quinta-feira, das 18h30min às 20h30min.

Curso de Francês:

Módulo I – terça-feira, das 18h30min às 20h30min.

Curso de Italiano:

Módulo I – sexta-feira, das 07h00min às 09h00min.

Texto e fotos: Assessoria