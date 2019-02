Bandidos fazem mulher refém e atiram nas costas de homem dentro de casa no Vila Operária; dois menores foram presos

O caso foi registrado por volta das 21h00 de quarta-feira, 28, em uma residência localizada no Bairro vila Operária, em Vilhena.

Segundo informações levantadas ela reportagem do site, um casal ouviu barulhos de pedras no telhado e o sair para ver o que estava acontecendo, o homem foi surpreendido por dois meliantes trajando moletom com capuz, que anunciaram o assalto.

Quando entrou novamente na casa acompanhando pelos marginais, sendo que um portava um revólver, a vítima conseguiu correr e se trancar em um dos quartos da casa, porém, os agentes renderam sua esposa o obrigando a abrir a porta, se não, a matariam.

Quando abriu a porta, o homem entrou em luta corporal com o agente que estava armado, logrando êxito em tomar o revólver, porém, o comparsa do assaltante conseguiu tirar a arma das mão da vítima e desferir um tiro que a acertou de raspão nas costas.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu pular a janela e correr até a casa de um vizinho para pedir socorro, porém, os agentes permaneceram no imóvel com a mulher, que foi obrigada a entregar as chaves de uma motocicleta que estava dentro de casa, com a qual os assaltantes fugiram levando também, os celulares das vítimas.

Após colher as informações necessárias junto o casal, guarnições da Polícia Militar deram início as buscas pela cidade, até que se deparam com um jovem utilizando uma motocicleta similar a das vítimas, sendo feito o acompanhamento e abordagem do mesmo.

Em Revista pessoal, foi encontrado em posse do suspeito, que é menor de idade, um revólver calibre 38, com uma munição intacta e uma deflagrada no tambor. Também estava em posse do menor, o aparelho celular de uma das vítimas.

Já o segundo suspeito, que também é menor, foi preso por outra guarnição, e mesmo não estando portando nada quem o comprometesse, confessou ter participado do crime, sendo ele o responsável pelo tiro que lesionou uma das vítimas.

Diante dos fotos, os meliantes foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia