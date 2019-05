O aumento da criminalidade em Vilhena está assuntando a comunidade. Bandidos estão roubando e furtando em plena luz do dia e usando de violência para intimidar as vítimas.

Na segunda-feira, 20, A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta do 12h00, no bairro Parque Novo Tempo (setor 19), próximo ao mercado Rondônia, onde a vítima E.D.A, de 46 anos, contou que estava na praça expondo alguns produtos e ao atender um cliente, teve um aparelho celular que estava no banco de amostra furtado.

Logo após a polícia foi chamada na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, onde segundo a vítima A.M.S, de 30 anos, relatou que estacionou seu carro para ir ao banco, porém ao retornar, percebeu que a porta do seu veículo estava aberta e como não tinha nada de valor o ladrão levou os documentos do carro.

T.C.D.A; de 17 anos, contou aos PMs que caminhava pela Avenida Curitiba, quando dois homens numa moto Yamaha YBR 125 cor vermelha, placa NDS-6317/Pimenta Bueno, se aproximaram e a empurraram, na sequência roubaram seu aparelho celular da marca Samsung J5. A vítima conseguiu visualizar a placa do veículo, no qual passou para polícia que fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito.