O jovem segurança Marcelo Ângelo Pinto, conhecido como “Cipó”, foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de homicídio em julgamento realizado no Tribunal de Júri na manhã desta quarta-feira, 29, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena

O acusado aguardava o julgamento preso, confessou ter atirado em Stefano Rodrigues Cordeiro, após ter sido agredido pela vítima com uma garrafa no rosto.

O crime aconteceu na madrugada de 19 de fevereiro de 2017, no balneário Villa Rancho, área rural de Vilhena (relembre AQUI).

Após o crime, o réu fugiu da cidade e, meses depois, foi preso em Santa Fé do Sul (SP), onde foi transferido para Vilhena (relembre AQUI).

A sessão do julgamento foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa.

ACUSAÇÃO E DEFESA

No julgamento, o promotor João Paulo disse que Marcelo teria discutido com a Stefano, onde o próprio o agrediu deferindo-lhe uma garrafa no rosto e, insatisfeito, minutos depois, o réu se dirigiu até a vítima e o desferiu cinco tiros de arma fogo causando-lhe sua morte no local. A defesa concordou com a tese da acusação.