As cotações do suíno vivo continuam em alta neste final de mês, devido à forte procura por parte dos frigoríficos, segundo pesquisas do Cepea. Esse movimento é atípico, visto que, a partir da segunda quinzena, a liquidez geralmente diminui e os preços do animal recuam.

Quanto às exportações da carne, dados da Secex referentes aos 17 dias úteis de maio indicam que a média diária de embarques segue aquecida, com alta de 23% frente à de abril e de expressivos 53% em relação ao mesmo período do ano passado, com cerca de 3 mil toneladas embarcadas diariamente. Trata-se, ainda, do melhor desempenho desde setembro/16.