O deputado federal Mauro Nazif (PSB) visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 31, momento em que comentou os motivos de sua visita à cidade de Vilhena e outros municípios da região do Cone Sul de Rondônia.

O parlamentar iniciou explicando que sua visita no Cone Sul é para rever os amigos, manter reuniões com militantes de sua agremiação partidária e debater, com servidores municipais, o assunto do momento no país: a Reforma da Previdência.

Nazif realçou que é um parlamentar municipalista e que vai trabalhar para destinar emendas para as cidades do Cone Sul.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Nazif, que já prefeito de Porto Velho, disse que a matéria está na pauta da Câmara Federal, mas foi interrompida devido à polemica gerada com o contingenciamento dos gastos na Educação, “mas o parlamento precisa voltar a discutir”.

“Na verdade, quem será beneficiada com essa reforma é o mercado financeiro e não aqueles que ganham menores salários”, pontou.

Para o parlamentar, se essa proposta da reforma fosse favorável, o Congresso não teria dificuldade em aprovar. “Eu falei na tribuna da Câmara: só será aprovada essa PEC se o presidente liberar recursos a parlamentares através de emendas e de cargos nos estados e municípios. Caso contrário, Bolsonaro não vai conseguir”, argumenta.

CONTINGENCIAMENTO NA EDUCAÇÃO

Nazif também comentou a respeito do contingenciamento nas universidades pública, por parte do ministro da educação, Abraham Weintraub, e de sua declaração, ao argumentar que a prioridade do atual governo é o ensino básico, fundamental e técnico.

“Um ministro que disse isso, não merece ser chamado de senhor. Ele faltou com respeito à educação do país. O ministro que usa esses termos, precisa pedir desculpa para a educação brasileira, caso contrário, precisa ser afastado do cargo’, avaliou.