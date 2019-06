O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 04, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida 34, em Vilhena, onde deveria haver uma rotatória, mas a tinta já está praticamente apagada.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito, a condutora da motocicleta Honda Biz, de placa NCG-3583/Vilhena, seguia pela Brigadeiro, sentido Parque de Exposições, quando ao chegar no cruzamento, um carro VW Gol, de branca, placas DAK-8286/Vilhena, no qual o motorista trafegava pela 34, sentido Cuiabá, teria avançado a preferencial, causando a colisão.

No impacto, a condutora da motoneta sofreu um corte na mão esquerda e escoriações no joelho. A vítima foi socorrida por uma Equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

O condutor do Gol não era habilitado e não portava o documento do automóvel. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio da Ciretran de Vilhena.

No local do acidente, no mês de março de 2019 – foi implantado uma mini rotatória pintada no chão, obra que causou severas criticas da população, e pelo que parece não surtiu nenhum efeito. Leia (AQUI) e (AQUI)