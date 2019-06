R.A.P, de 37 anos, procurou a delegacia de Polícia Civil (PC), de Vilhena, na manhã de quinta-feira, 6, e contou que em novembro de 2018 – negociou um caminhão verbalmente com Antônio Saraiva Filho, de 40 anos, este atualmente preso na cadeia pública do município de Ouro Preto do Oeste, acusado de estelionato em diversas cidades de Rondônia. Leia (AQUI)

Contudo, o valor do bem negociado na época era de R$ 150 mil – no qual a vítima não tinha todo valor para efetuar o pagamento, mas combinou com o vendedor que iria pagando aos poucos e quando tivesse pago a metade ele pegaria o caminhão.

Entretanto, quando a vítima completou R$ 80 mil em pagamento, pediu o veículo. Porém, a partir daí o suposto vendedor passou a se afastar e não mais atendia o telefone.

De acordo com a vítima, fazia pagamento em dinheiro, e a esposa do suspeito Quésia da Costa Santana, era quem buscava os valores em sua empresa, sendo entre R$ 10 e R$ 13 mil.

Após perceber que havia caído num golpe, a vítima ainda conseguiu contato com o suspeito que afirmou ao comprador que não havia nenhum caminhão e ainda passou a ameaçar a vítima, dizendo que se procurasse a polícia, a família dele iria sofrer, e era para deixar a situação do jeito que estava, pois ele tinha gente dentro do Detran e na polícia, e que ninguém iria acreditar em nada que ele contasse.

Todavia, a vítima disse não ter nenhum recibo dos valores repassados ao casal. Mas garante que pagou R$ 80 mil – incluindo um cheque no valor de R$ 13 mil.

Antônio Saraiva Filho, está preso na cidade de Ouro Preto do Oeste, acusado de aplicar vários golpes em diversos municípios de Rondônia.