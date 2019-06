O Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Alvorada do Oeste (Impres) anuncia concurso público destinado á contratação de agente de limpeza e conservação (1), agente administrativo (12) e contador (1).

Para participação desta seleção, é necessário que os candidatos tenham ensino fundamental, médio ou superior em Ciências Contábeis completo. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 2.000,00.

As inscrições serão realizadas no período de 19 de junho a 11 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.ippec.org.br. O valor da taxa é de R$ 70,00 a R$ 100,00.

Como método de seleção, será realizada prova objetiva, com data prevista de realização para o dia 27 de julho, em locais a serem divulgados posteriormente.

O prazo de validade deste certame será de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, acesse o edital disponível no site.