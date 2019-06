E.N.S, de 30 anos, foi encontra esfaqueada dentro do banheiro de sua casa no final da tarde desta quinta-feira, 20, no setor 27, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o esposo da vítima, contou à polícia que ao chegar encontrou sua esposa dentro do banheiro com uma faca na mão, e estava com o tórax ferido.

Assustado, o marido tomou a faca da esposa e correu gritando por socorro. Duas vizinhas vieram ao encontro dele e entraram na residência para ajudar. Porém, a vítima teria pegado outra faca de desferido um golpe no pescoço.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima ao hospital regional, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo passará por autopsia na manhã desta sexta-feira, 21, e logo após preparado pela funerária São Matheus e transladado para a cidade de Ariquemes, onde será velado e sepultado.