Nesta segunda-feira, 24, quatro vereadores de Colorado do Oeste partiram rumo a Porto Velho, com diárias pagas pelo Poder Legislativo desse município.

Natálio Silva dos Santos vai usufruir de cinco diárias, no valor total de R$ 2 mil, enquanto que seus colegas Moacir Rodrigues, Martinho de Souza Rodrigues e Ataíde Ribeiro Gonçalves receberão 4 diárias, no valor total de R$ 1.600,00 cada.

Conforme o Extra de Rondônia apurou através do Portal de Transparência, as justificativas trazem à tona uma antiga prática dos parlamentares deste município: manter reuniões com deputados estaduais da região do Cone Sul de Rondônia.

Ao invés de manter os diálogos em Colorado, os vereadores preferem ir até a capital. Entre as justificativas apresentadas, a do vereador é a mais pitoresca. Alegou que as diárias são necessárias para cobrir gastos com alimentação e estadia em Porto Velho, onde irá, POSSIVELMENTE, participar de reunião com o governador Marcos Rocha. Ou seja: nem ele mesmo sabe se a reunião irá ocorrer. Disse, ainda, que acompanhará projetos em andamento junto aos deputados Luizinho Goebel (PV) e Rosangela Donadon (PDT).

Por sua vez, Martinho Rodrigues também garante manter reunião com Rosangela e Luizinho.

Já Moacir Rodrigues seguiu o raciocínio do colega anterior e “plantou” a mesma justificativa para embolsar 4 diárias no valor total de R$ 1.600,00. Para ir até a capital, os três parlamentares usaram a caminhonete S-10, de placa NDO-7817, que pertence à Câmara de Colorado.

De forma semelhante, Natálio Santos alegou que, em Porto Velho, manterá reunião com os deputados Ezequiel Neiva e Rosangela. Diferente que seus colegas, ele foi até a capital usando a caminhonete Hilux, de placa QTA3467, que pertence à prefeitura de Colorado.

O site deixa espaço aos parlamentares para que, no retorno, expliquem o que, de fato, conseguiram em benefícios para Colorado do Oeste.