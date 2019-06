Raimundo Nonato Vale Fonseca, de 31 anos, e Osvaldo Leonel Lebruchen, de 28 anos, foram detidos pela Rádio Patrulha da Policia Militar (PM) no começo da noite desta quarta-feira, 26, suspeitos por tráfico de entorpecentes, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a Rádio Patrulha (RP), recebeu informação que numa casa na Rua 8207, no bairro Barão do Melgaço II, poderia ter uma grande quantidade de substancia análoga a maconha, e que o local servia de ponto de distribuição da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Com isso, foi solicitado apoio do Núcleo de Inteligência (NI), no qual montou campana, e no final da tarde de hoje, observou que um dos suspeitos chegou numa moto Honda CG Titan 160, de cor preta, placa QTF-9750/Vilhena, pegou uma sacola e saiu.

Contudo, foi abordado pela guarnição e com ele foi apreendido 636 gramas de substancia aparentando ser maconha.

Diante dos fatos, os militares foram até a casa e em revista localizaram mais 4 quilos 116 gramas do mesmo produto apreendido minutos antes, perfazendo um total de 5 quilos 352 gramas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.