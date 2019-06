Para 2019, a safra brasileira de café está estimada em 50,92 milhões de sacas, das quais 36,98 milhões são de café da espécie arábica e 13,93 milhões de sacas de conilon.

Em relação às áreas em produção, os cafés arábica ocupam atualmente o equivalente a 1,47 milhão de hectares, e a espécie conilon a 373,22 mil hectares, o que corresponde, respectivamente, a 0,57% e 0,14% da área explorada com atividades agrícolas do território nacional, que totalizam 256,8 milhões de hectares.

A cafeicultura brasileira, que compreende as espécies arábica e conilon, utiliza 1,84 milhão de hectares de área em produção neste ano, número que representa apenas 0,71% da área explorada com atividades agrícolas no nosso país.

No contexto da produção mundial de café, se for determinada a participação percentual da produção dos cafés do Brasil, em comparação com a produção global, apenas com os dados das últimas cinco safras, verifica-se que o país tem se mantido como maior produtor mundial, com um volume físico – em média – em torno de 1/3 da produção.

Como exemplo, na safra 2018, o país produziu 61,66 milhões de sacas, volume que correspondeu a aproximadamente 37% da produção do planeta, numa área de 1,86 milhão de hectares. Na sequência, em 2017, cuja área em produção foi de 1,91 milhão de hectares, a safra dos cafés do Brasil teve volume de 44,97 milhões de sacas, o qual foi responsável por 27% da produção global.

Continuando esta análise comparativa, em 2016, a safra brasileira de café foi produzida numa área de 1,95 milhão de hectares e colheu 51,37 milhões de sacas, o qual representou 33% da produção do planeta.

No ano anterior, em 2015, nosso país colheu 43,24 milhões de sacas – área de 1,92 milhão de hectares – e participou com 28% da produção mundial. Por fim, em 2014, a produção dos cafés do Brasil atingiu 45,34 milhões de sacas – área de 1,95 milhão de hectares – que corresponderam a 30,2% do volume global.

Dessa forma, a despeito da área em produção do café brasileiro ter se mantido relativamente estável, nas cinco safras ora objeto de análise, em média 1,90 milhão de hectares, nosso país se mantém como maior produtor mundial de café, sem expansão da área de produção.

Os dados e análises da produção dos cafés do Brasil com as respectivas áreas de produção foram obtidos do Súmario Executivo do Café, publicado e divulgado pela Secretaria de Política Agrícola (SPA), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) e também do Levantamento da Safra de Café, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).