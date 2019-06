O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 27, no Km 532 – da BR-174, a 71 quilômetros de Vilhena, sentido Cuiabá. A família saiu de Muniz Freire, no Espirito Santo e estava indo visitar parentes na cidade de Ouro Preto do Oeste.

Conforme informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Fiat Siena, de cor prata, placa KVS-5969/Muniz Freire – Espirito Santo, trafegava pela rodovia sentido Vilhena, quando um dos pneus estourou, com isso, perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou várias vezes dentro de uma plantação de milho as margens da pista.

Contudo, um carreteiro que transitava em sentido contrário, viu o acidente e diminuiu bruscamente a velocidade. Porém, o motorista de uma caminhonete Hilux de cor preta, com placas de Rolim de Moura, não conseguiu parar e acabou batendo na traseira da carreta. O condutor, esposa e uma terceira pessoa que estava na picape, nada sofreram, mas a frente do veículo ficou destruída.

Já, no Siena, além do motorista estava sua esposa, dois filhos e um primo. Todos sofreram ferimentos.

Uma ambulância do município de Comodoro passava pelo local na hora do sinistro e prestou o primeiro atendimento as vítimas. A mulher, as crianças e o rapaz foram levados ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV). O condutor do Siena foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Vilhena. Uma das crianças estava na cadeirinha e sofreu ferimentos leves. Até o momento, a reportagem não teve acesso aos nomes das vítimas. O estado de saúde das vítimas é estável.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>