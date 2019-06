O prefeito Laércio Marchini (PDT) conseguiu uma vitória administrativa na última segunda-feira, 25, no município de Corumbiara.

Durante a realização da sessão ordinária no Poder Legislativo, os parlamentares aprovaram, por 5 votos a 4, projeto de lei no valor de R$ 1,8 milhão para a execução de um “pacote” de obras no município, incluindo a construção de um portal no centro daquela cidade (leia mais AQUI).

Forma à favor do projetos os vereadores Sidney Moura, Jair Medeiros “Dirim”, Teresinha Aparecida, Zé Carlos e João Valadão. Já os contrários foram Ildelita Raulino Oliveira “Branca”, Valdinei Espíndola “Caverinha”, José Firmino “Zé Viola” e Daniel Neves.

Entre os populares, a construção de um portal é considerado uma obra desnecessária, já que há outras interditadas e até abandonadas, como é caso da Feira municipal, interditada há quase 3 anos.

Para o prefeito, porém, ao apresentar suas justificativas, as obras visam o embelezamento e uma melhor identificação do município (leia AQUI).