O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 28, na Rua Magnópolis, em frente ao parque de exposição Marcos Donadon, em Colorado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma moto Honda Pop 100, seguia pela via sentido Colorado, porém, no momento que foi estacionar na frente de um comércio, o condutor de uma moto Honda Bros, que trafegava atrás, não teve tempo de parar e acabou batendo na Pop.

Com o impacto, ambos condutores ficaram feridos, sendo socorridos ao hospital municipal. Receberam atendimento médico e não correm risco de morte.