Um carro Fiat Uno, de cor azul, com placas de Colorado do Oeste, está abandonado as margens da RO 370, rodovia que liga Colorado a Cabixi.

A reportagem do Extra de Rondônia, em deslocamento para a cidade de Cabixi, para cobrir um crime de assassinato de um motorista ocorrido na manhã deste sábado, 29, deparou com o veículo abandonado as margens da via.

Pelo que parece o motorista perdeu o controle de direção e saiu da pista na contramão e só parou no meio da vegetação. Não há vestígios de pessoas feridas.