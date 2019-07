A fanfarra Clave de Sol, composta por 40 alunos, da cidade de Cabixi, se classificou para a etapa final do concurso de bandas e fanfarras que está sendo realizado no Estado e com final em breve em Porto Velho.

O professor Marcos Antônio de Souza, regente da fanfarra, disse que a banda tem tocado em todas as cidades do Cone Sul, agradando ao público com músicas antigas e atuais.

A fanfarra empolgou a comunidade vilhenense na seletiva que aconteceu no último dia 24 de Junho. O tema principal foi a música Jeniffer, e promete muito mais para a grande final em Porto Velho.

O professor agradece o apoio da professora Inês Malik, diretora da escola José de Anchieta, funcionários, vereador Fabio, Heleniane Marchesini, Secretária Municipal de Educação, Maria José, Coordenadora de Assuntos Educacionais, Sirlei Dutra, tesoureira escolar, CRE de Cerejeiras, além dos pais dos componentes da banda que contribuem para o sucesso do projeto.