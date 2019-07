O município de Cabixi, na região sul de Rondônia, completa 31 anos de emancipação político/administrativa neste sábado, 6 de julho.

E a data não passará em branco. A prefeitura fez um extensa programação recheada de eventos culturais e esportivos que inicia na noite desta sexta-feira, 5, e vai até domingo, 7.

Conforme a programação, as atividades inicia às 19h, como a apresentação dos calouros; às 20h30, haverá um show da banda IBN, de Vilhena, e às 21h, haverá um culto ecumênico com benção do município. Logo, o prefeito Silvênio Antonio de Almeida e, novamente, a apresentação dos calouros.

Já no sábado, 6, a programação inicia com o passeio ciclístico, às 7h, quando ocorrerá o credenciamento dos participantes, na sede da prefeitura; haverá sorteio de brindes; às 17h ocorrerá a final do campeonato municipal, seguida da premiação e apresentação de banda.

No domingo, 7, o dia inicia, às 7h, com a trilha na estrada do progresso, lá no “cantinho do espetinho”, e às 12h haverá almoço.

HISTÓRIA

Com população de 6.313 pessoas (segundo o último senso), Cabixi tem seu nome de origem indígena, vindo da tribo Cabixi, há muito tempo extinta. Essa tribo vivia às margens do rio Cabixi que hoje também recebe o seu nome.

As pessoas históricas de mais importância da cidade foram o Chico Soldado e Darci Rech. Eles foram os desbravadores da cidade, chegaram a região com suas esposas e se instalaram às margens do rio Cabixi, assim considerados pela população como primeiros moradores de Cabixi. Hoje uma escola municipal recebe o nome do Chico Soldado.