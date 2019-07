A BR-364 estará privatizada nos próximos três anos. A rodovia entrou no pacote de concessões à iniciativa privada anunciado pelo Ministério da Economia e que poderá render R$ 450 bilhões até o ano de 2022.

Material especial do jornal Estado de S. Paulo neste domingo apontou que ao menos R$ 8 bilhões serão investidos na duplicação da BR-364 entre Porto Velho e Comodoro (MT) em um trecho de 806 quilômetros.

A futura concessionária poderá explorar a rodovia com pagamento de pedágio por 30 anos. O leilão não tem data marcada, mas a privatização da via está inserida no pacote de investimentos de infraestrutura.

Além de melhorar a trafegabilidade, reduzindo os transtornos com buracos e o trânsito com apenas uma pista, o Governo Federal espera reduzir tempo e custo de transporte de grãos entre as regiões produtoras de Mato Grosso e Rondônia até os portos de carga.