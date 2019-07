O presidente municipal do Podemos, Wagner Borges, entrou com contato com a redação do Extra de Rondônia para esclarecer os motivos do deputado federal Léo Morães (Podemos) ainda não ter visitado municípios do Cone Sul após as eleições de outubro de 2018.

A visita, como é de praxe após o pleito, é para agradecer a votação que obteve na região. Todos seus colegas da bancada federal já estiveram em Vilhena.

Após reportagem veiculada no Extra de Rondônia nesta segunda-feira,15 (leia AQUI), Borges explicou a situação, dizendo que até o fim de julho (sem data confirmada) o parlamentar visitará a “Cidade Clima da Amazônia”.

Borges disse que a vista de Léo Morães à Vilhena iria ocorrer em novembro passado, mas, infelizmente, teve um acidente de trânsito entre os municípios de Ouro Preto e Ji-Paraná. “Ele estará em Vilhena para agradecer o apoio recebido na eleição e anunciar benefícios para Vilhena e outros municípios do Cone Sul”, garantiu.

Borges salientou, ainda, que Léo Morães é o deputado mais barato da região norte e quem tem o maior número de requerimentos e projetos aprovados na Câmara Federal.