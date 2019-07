O velório da professora Dirce Bianchini de Ávila, de 56 anos, de seu esposo João Batista de Ávila, de 59 anos e de sua mãe Irene Bianchini, que morreram em um acidente automobilístico, quando o carro em que viajavam caiu dentro de um rio, a aproximadamente 150 quilômetros do distrito de Conselheiro Conselvan no Estado do Mato Grosso, será na igreja Assembleia de Deus, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a família estava indo visitar parentes quando aconteceu o acidente, o carro caiu dentro de um rio e três dos ocupantes morreram, sendo: a professora Dirce da escola Dalila Donadon, seu esposo João e Irene mãe da professora, uma irmã de Dirce sobreviveu.

Os corpos deverão chegar a Vilhena ainda nesta terça-feira, 16, onde serão velados na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro bela Vista, em Vilhena.