O governo do Estado continua seu ritmo forte de trabalho no Cone Sul de Rondônia.

Pelo menos 16 quilômetros já foram cascalhados e patrolados pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) na RO- 370, também conhecida como Rodovia do Boi.

As ações do governo estadual atendem às reivindicações dos moradores de Vitória da União, distrito de Corumbiara (leia mais AQUI). A rodovia é de grande importância para escoação de produtos.

Após levantamentos feitos na região, o governo agilizou a retomada dos serviços naquela rodovia, disponibilizando maquinários e homens para a realização dos trabalhos.

Mais de 16 quilômetros foram recuperados pelas ações do órgão estadual, garantido, assim, uma grande melhoria nos acessos que, em razão do período chuvoso, encontrava-se em estado crítico, dificultando o tráfego de veículos naquela região.

Segundo o secretário regional do Cone Sul, Nilton Gomes, o governador Marcos Rocha vem se empenhando em atender as demandas apresentadas na região, disponibilizando, por outro lado, meios para minimizar os prejuízos causados à população. “Estamos atuando em várias frentes, como na agricultura, estradas, saúde, educação, impulsionando o desenvolvimento e a melhoria de vida da nossa gente”, finalizou o representante do chefe do executivo estadual.