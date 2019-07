O acidente aconteceu na manhã deste domingo,28, no km 19 da BR-364, próximo ao Rio Piracolino.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora da moto Honda Biz 110, de cor veremlha, placa NDO-3424/Vilhena, seguia pela BR-364, sentido Porto Velho, ao chegar próximo do km 19, o pneu da moto teria furado, e com isso, acabou perdendo o controle da direção caindo as margens da rodovia.

No impacto, a motociclista sofreu uma possível fratura na perna direita e escoriações nos braços. Ela foi socorrida por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. A PRF registrou ocorrência.