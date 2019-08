O empresário Claudinei Marcon, gravou um vídeo nesta semana mostrando o estado lastimável de abandono que se encontra a ponte sobre o Rio Santa Cruz, na linha 3, município de Corumbiara, rodovia que dá acesso a fazenda Guarajus e Assentamento Zé Bentão.

De acordo com as imagens dá para observar que se as autoridades não tomar províncias imediatas acidentes com vítimas graves poderá acontecer naquele local.

A estrutura da ponte, onde passam carretas carregadas e diversos tipos de veículos não vai suportar muito tempo, boa parte das tábuas, vigas, pranchas, entre outros que sustentam a ponte está comprometida, ou seja, em algumas partes nem existe mais, já quebrou e soltou da base.

O empresário faz apelo as autoridades do Estado e do município que tomem ciência e providencie a recuperação da ponte o mais breve possível.

