Na noite da quarta-feira, 31, um integrante de uma quadrilha junina morreu durante a apresentação no Arraial Flor do Maracujá, em Porto Velho. A vítima foi identificada como Rafael Santiago, 23, e fazia o personagem do caçador.

De acordo com as informações, ele passou mal no início, enquanto se apresentava na Quadrilha Estrela do Norte.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, chegou a socorrer o rapaz, porém ele não resistiu e morreu em decorrência de um infarto fulminante.

Amigos relataram que ele havia bebido um energético antes da apresentação.

