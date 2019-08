Através de dados fornecidos à reportagem do Extra de Rondônia, a delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vilhena revelou resultados positivos no comparativo do primeiro semestre de 2019 com a de 2018.

Conforme as informações, há mais fiscalização e menos quantidades de acidentes.

O balanço, relativo aos trechos sob a jurisdição da PRF Vilhena (BR-364 e BR-174), revela que o aumento das fiscalizações aconteceu através do registro das infrações mais comuns e graves, com autuações devido a condutores flagrados conduzindo veículo sob efeito de álcool e ultrapassagens indevidas flagradas com a consequente expedição do auto de infração.

De acordo com a assessoria da PRF, o objetivo principal dos efetivos policiais não é multar, mas sim orientar, fiscalizar e coibir as infrações. “A autuação é consequência do aumento das fiscalizações. O extrato de tudo isso: vidas salvas e redução de acidentes. Esse é o nosso maior objetivo: proteger e servir. Estamos prontos para dar segurança e salvar vidas”, salienta um dos efetivos ouvidos pelo site.

ESTATÍSTICA

Conforme os dados, em 2018 ocorreram 174 acidentes e em 2019 reduziu para 148, totalizando redução percentual de 15%.

Por sua vez, em 2018 aconteceram 64 flagrantes de embriaguez ao volante, enquanto que no primeiro semestre de 2019 foram 138, totalizando aumento de 115%; com relação a Substâncias psicoativas, em 2018 foram 3 e em 2018 foram 10, totalizando aumento de 233%; No quesito ultrapassagens indevidas, em 2018 foram 346 ocorrências, enquanto que no primeiro semestre de 2019 foram 578, totalizando aumento de 65%.