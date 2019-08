Um porto-velhense foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 1, suspeito de aplicar golpes em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito, identificado como Guilherme Moura Melo, de 20 anos, demonstrou interesse em comprar a casa de um motorista vilhenense e ofereceu pagar R$ 90 mil à vista pelo imóvel através de um deposito bancário.

Em seguida, a vítima foi até o Cartório de Registros para realizar a transferência da casa para o nome do estelionatário, porém o crime não foi concretizado porque um policial, irmão do motorista, desconfiou que suspeito tivesse em dinheiro toda a quantia e alertou para não efetivar o contrato.

O estelionatário também foi denunciado por um taxista que alegou ter ficado à serviço do golpista das 08h até às 21h nesta quinta-feira, 1. O preço das corridas ficou no valor de R$ 400,00 para pagar. O estelionatário depositou R$ 800,00 na conta do taxista, porém constatou que o envelope estava vazio.

Conforme o BO, uma vendedora de joias também foi vítima do golpista. Segundo ela, Guilherme comprou uma pulseira e uma corrente, fez um depósito na conta da loja e depois voltou para entregar o comprovante, momento em que pegou as joias. Porém, a vendedora também constatou que o deposito do envelope estava sem dinheiro.

Denunciado, o porto-velhense foi preso horas depois em frente a uma casa de materiais de construção na Rua Quintino Cunha, no centro de Vilhena. No bolso dele foi encontrado vários envelopes de contas correntes de agencias bancárias