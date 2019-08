Na tarde de quarta-feira, 31, o deputado estadual Chiquinho da EMATER (PSB) esteve juntamente com o prefeito de Candeias do Jamari Lucivaldo Fabrício participando de uma reunião que tratou sobre técnicas para a produção de café e cacau nas Linhas LP 35 e LP 21, distante 90 quilômetros da capital Porto Velho.

Atendendo convite da EMATER o parlamentar destacou a eficácia dos procedimentos empregados nos respectivos cultivos e ouviu as demandas dos produtores da localidade, que solicitaram melhorias no acesso das estradas vicinais, bem como o incentivo para o avanço da produção de leite que também é uma atividade desenvolvida na região.

Em conversa com o prefeito de Candeias do Jamari Chiquinho da EMATER também garantiu apoio a Lucivaldo, no tocante ao desenvolvimento do município, onde assumiu compromisso de destinar recursos para aquisição de 3 tanques de leite para potencializar a produção das associações, além de uma ambulância para melhorar o atendimento na área da saúde das linhas mencionadas.

Chiquinho também ressaltou que fará indicações para elevar o escoamento dos produtos comercializados na região, através da manutenção das estadas para facilitar o acesso dos produtores e aproveitou a presença do prefeito no evento para convidá-lo a buscar os recursos do FITHA na ordem de 1 milhão já garantido para a manutenção das estradas vicinais de Candeias do Jamari.

“Candeias é um município em franco desenvolvimento e possui um agronegócio crescente. Diante disso me comprometo com o prefeito e a população em buscar alternativas para desenvolver a região, a começar pelas estradas que precisam de boas condições de acesso, onde já existe um recurso do FITHA disponibilizado pelo Governo do Estado para ser aplicado na manutenção das linhas. Convidei o prefeito para buscar a liberação deste recurso junto ao poder público competente e a expectativa é de resolução breve acerca desta demanda” enfatizou Chiquinho da EMATER.

Encerrando a participação no evento o deputado parabenizou e agradeceu o convite do escritório local da EMATER destacando a interação de todos que estiveram presentes levando e abordando assuntos de suma relevância para o desenvolvimento de Candeias do Jamari.