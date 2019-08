A Unesc abre Edital para o preenchimento de vagas remanescentes no curso de graduação em Medicina, em Vilhena.

As vagas disponíveis são destinadas a portadores de diploma de curso superior, na área da Saúde. As inscrições devem ser realizadas de 2 a 7 de agosto.

O curso será ofertado em turno integral, em regime pedagógico e contratual anual, com tempo de duração de 12 semestres.

Para se inscrever no Processo de Seleção 2019/2, o interessado precisa apresentar documentação que comprove ter concluído com êxito o curso superior na área da Saúde, em instituições brasileiras, autorizadas pelo Ministério da Educação -MEC (diploma, histórico escolar). A classificação será feita por prova, análise de currículo, entrevista.

O curso de Medicina da Unesc Vilhena é realizado em regime anual, e o estudante ao ingressar ficará ciente de que terá que cumprir estudos com carga horária de 200 horas, além da carga horária prevista no PPC do curso, sendo 120 horas presenciais e 80 horas em Aprendizagem Autodirigida – AAD, sujeito a avaliação ao final, para acompanhar a turma em que for alocado.

Para matricular-se no curso, o estudante deverá ter a vaga aprovada pelo Colegiado do Curso, na forma deste Edital. O colegiado do curso de Medicina publicará o resultado da seleção no site da Unesc.

A documentação necessária deve ser entregue na secretaria da Unesc/Vilhena, das 8h às 11h e 13h30 às 17h.

Confira o edital: https://www.unescnet.br/vestibular/vilhena/medicina-diploma/