A 2ª Mateada Solidária realizada na manhã de domingo, 28 de julho, proporcionou muita diversão e lazer para quem estava no Parklet do CTC Sicoob Credisul.

O evento do 3º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena reuniu roda de chimarrão, feira de adoção de animais, corrida de bebês e outras atividades gratuitas para crianças.

A Casa do Chimarrão foi um dos parceiros do evento, oferecendo erva mate ao público que levou sua roda de chimarrão para o local. Já a feira de adoção de animais foi promovida pelo grupo de proteção aos animais Amor de 4 Patas, que levou vários bichinhos resgatados para adoção. No local teve ainda pipoca grátis e pula-pula para as crianças se divertirem.

A corrida de bebês que aconteceu no local arrancou sorrisos com a fofura dos 15 pequenos atletas. A competição ocorreu em três etapas e classificou os três primeiros lugares que ganharam Poupanças Sicoob de R$ 300, R$ 200 e R$ 100, respectivamente.

Em 1º lugar da corrida ficou o atleta Arthur Roberto Minotto, de 9 meses, em 2º lugar Augusto Máximo Girão, de 9 meses, e em 3º lugar Gabriel Heitor Ferreira de Lima, também de 9 meses. Todos os participantes da corrida ganharam brindes da Discolândia Presentes.

O evento foi um sucesso e arrecadou ainda roupas usadas que serão destinadas a uma comunidade carente. O 3º Sicoob Sabor vai até o dia 13 de agosto, confira no site www.sicoobsabor.com.br outras atividades do festival.