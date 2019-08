O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 27, na Avenida Marechal Rondon, ao lado do Posto Mirim, no bairro Parque Industrial Tancredo Neves, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da picape Fiat Strada, saía do pátio do posto para acessar a Avenida Marechal Rondon, quando colidiu com um caminhão Volvo que trafegava pela mesma via, sentido Cuiabá.

No impacto, a picape ficou com a frente parcialmente destruída. Não houve vítimas, apenas danos materiais. P-trân isolou o local e registrou o boletim de ocorrência.