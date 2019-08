A plataforma Netflix lançou, nesta terça-feira, 27, dois capítulos do seriado La Casa de Papel.

Os novos episódios contam com a participação do jogador brasileiro Neymar Jr. As informações foram divulgadas pelo jornalista Hugo Gloss.

O jogador é grande fã da produção. As cenas foram gravadas na Espanha. Neymar aparece nos episódios 6 e 8 da terceira temporada. Em ambas as cenas, ele contracena com Berlim (Pedro Alonso) e o Professor (Álvaro Morte).