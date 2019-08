Na manhã de terça-feira 27, em reunião presidida pelo deputado Chiquinho da Emater (PSB) da Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia (CICCT) realizada na Assembléia Legislativa de Rondônia foi discutido juntamente com os parlamentares, a população, engenheiros e empresários da estrada do Belmont sugestões para resolver os problemas de acesso a estrada.

Mediante a problemática apresentada pelos engenheiros das empresas, a estrada do Belmont possui um fluxo intenso de veículos pesados que escoam diariamente cargas de diversos produtos.

“Nós deputados estamos unidos em prol das melhorias do acesso da estrada do Belmont por se tratar de uma importante rota comercial que contribui muito com a economia do nosso Estado. A região compreende várias empresas e portos que necessitam de boas condições de trafegabilidade para o transporte de suas mercadorias, por isso precisamos unir forças junto ao poder público para evitar a migração delas para outros Estados, evitando prejuízos irreparáveis para Rondônia”, destacou ele.

O parlamentar salientou ainda que os engenheiros apresentaram um projeto que demanda estudos de solo e cálculos para elaboração de um plano especial para a execução da pavimentação. Para isso é necessário a destinação de vários recursos acerca desta empreitada, para que sua abrangência possa ser orçada numa ação conjunta com o município e o governo do Estado, sobretudo pela importância que representa para a arrecadação estadual a concretização do projeto.

Outro assunto abordado na reunião foi a construção da Rota Norte interligando a BR-364 ao Porto que será discutida futuramente entre os poderes competentes. Estiveram presentes os deputados Aécio da TV (PP), Edson Martins (MDB), Lebrão (MDB), Alex Silva (PRB), Jair Montes (PTC), Adelino Follador (DEM), além de autoridades municipais e representantes de entidades.