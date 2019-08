O lider comunitário Ivan Bezerra de França, de 47 anos, mais conhecido por “Ceará da Assossete”, foi preso na tarde desta quarta-feira, 28, na cidade de Ministro Andreazza.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO) 154216/2019, uma guarnição da Polícia Militar (PM), foi chamada pela vítima T.M.B, de 81 anos, no qual contou que tinha sido vítima de violência sexual em sua casa localizada na Avenida Bahia no centro da cidade.

A idosa disse que estava sozinha na residência quando um homem trajando calça jeans, camiseta cinza, tênis e boné teria chamado em frente seu portão que estava entreaberto.

Segundo a vítima, o homem comercializava produtos para limpeza. A idosa falou que não tinha interesse em olhar seus produtos, porém, o suposto autor dos fatos teria insistido, e na negativa da vítima em ver os produtos, Ceará teria pedido que a mesma lhe desse um copo com água.

Contudo, a vítima foi até a cozinha que fica nos fundos da casa e quando foi até a geladeira pegar a água para servir, percebeu que Ceará estava dentro da sua cozinha, e então perguntou a ela se tinha mais alguém na residência, a vítima respondeu que não, e, com isso, Ceará teria a agarrado e a beijado contra sua vontade, além de passar as mãos nas suas partes íntimas, alem disso, abriu o zíper da calça mostrando o pênis para ela sugerindo que a mesma mantivesse relação sexual com ele.

Assim que Ivan saiu do imóvel, a vítima rapidamente chamou a polícia e contou o que houve, passando as características do suposto agressor.

Diante dos fatos, a Rádio Patrulha fez contato com restaurantes da cidade onde levantou informações que um vendedor de produtos para limpeza com as mesmas características informadas pela vítima estaria circulando pelas ruas oferendo tais produtos nas residências e que estaria em um veículo Fiat Uno, de cor vermelha placa NDL-1264/Vilhena.

Com isso, os militares localizaram o suspeito e o abordaram, sendo identificado como Ivan Bezerra de França, de 47 anos, no qual afirmou aos policiais ser vendedor de produtos para limpeza. Ivan recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Ainda de acordo com o BO, durante o registro da ocorrência a Polícia Civil havia recebido informações de outra vítima, sendo que o suposto autor teria procedido da mesma maneira.

O veículo foi removido ao pátio da Ciretran por nao ter seu CRLV emitido uma vez possuir restrição cadastrada junto ao Detran RO.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso Ivan Bezerra de França, ou seu representante legal queira se pronunciar sobre o assunto.