Por meio de investigações da Polícia Civil (PC) em Vilhena, através da Delegacia de Homicídios, foi possível esclarecer a morte da vítima U.S.M, por disparo de arma de fogo ocorrido em 27 de novembro de 2016, na fazenda Vilhena, em Vilhena.

Após indícios levantados na investigação, o suspeito seria Cledivaldo Ferreira da Silva, que foi preso em flagrante no início deste mês por também matar um policial militar em Vilhena.

Com a prisão de Cledivaldo, ao ser interrogado pelo crime ocorrido na fazenda Vilhena, negou a autoria, dizendo que outra pessoa que teria matado a vítima, indicando suposto nome. Contudo, contradições apontaram Cledivaldo como sendo o provável autor do assassinato.

Ele inclusive foi preso no ano de 2016, duas semanas após o homicídio, em poder de uma arma de fogo, municiada. Ao ser determinado exame de comparação balística da arma apreendida com Cledivaldo durante um roubo, em 2016, do qual já fora condenado, com a munição extraída na época do cadáver da vítima, foi possível se afirmar que a arma na posse de Cledivaldo tratava-se da mesma arma usada no assassinato ocorrido na fazenda Vilhena, pelo que a investigação foi concluída e novamente, deve ser levado a responder perante o judiciário por mais este crime.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o delegado Fábio Campos, responsável pelo inquérito, confirmou o término da investigação e que, mesmo estando preso preventivamente em razão da morte do PM no início do mês, também representou por sua prisão, desta vez, em relação ao homicídio no ano de 2016, por se tratar de pessoa cuja liberdade representa risco para sociedade.