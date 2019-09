Mesmo em períodos de crise econômica, o agronegócio se destaca com a utilização de novas tecnologias e emprego de boas práticas dentro das propriedades rurais.

A energia solar fotovoltáica, é uma dessas práticas que vem ajudando o produtor a ter uma redução de quase zero na conta de energia elétrica.

Para ajudar nesse processo, o morador da área rural pode contar com o apoio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), por meio de crédito rural, com a possibilidade de juros na taxa de 2,5% ao ano.

“Esse financiamento pode ser feito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), para isso é preciso apenas que o produtor procure um escritório da Emater local, e leve um orçamento do serviço” explicou o gerente comercial da empresa Edificare Solar Juliano Moreal.

Será a própria Emater que seguirá todos os trâmites necessários, junto com o projetista, para adquirir esse crédito para o produtor.

Em Cacoal, o produtor José Waldecyr, já se antecipou e garantiu o crédito rural junto ao Pronaf e já está desfrutando das vantagens da captação de energia solar na propriedade rural. O projeto e instalação do serviço, foi feito pela empresa Edificare Solar, localizada também Cacoal.

VANTAGENS

A grande vantagem da instalação da energia solar fotovoltáica é a produção a própria energia, por meio de captação de raios solares em placas, onde é possível até zerar a conta de energia elétrica.

Rondônia é considerado um estado com índice solar vantajoso, pois é possível em um ano ter até sete meses de pico solar, o que garante uma ótima produção. Ele afirma ainda que Rondônia está em segundo lugar no Brasil, no que diz respeito a produção de energia solar, perdendo apenas para as regiões do nordeste.

“A instalação da energia solar é muito vantajosa, pois a pessoa deixa de ter mensalmente um custo muito alto que é o da energia elétrica com a produção de energia solar”, garantiu Juliano.